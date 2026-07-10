Eye Of Newt

MusicEye Of Newt11×0:00Current time: 0:00 / Total time: -4:37-4:37Audio playback is not supported on your browser. Please upgrade.Eye Of Newta love songWalt BismarckJul 10, 20261ShareTranscriptSubscribeDiscussion about this episodeCommentsRestacksMusicOriginal songsOriginal songsSubscribeAuthorsWalt BismarckRecent EpisodesLake-ishJun 23 • Walt BismarckIt's A Dry HeatJun 14 • Walt BismarckIpecacMay 20 • Walt BismarckKatieMay 19 • Walt Bismarck and Katie O'ConnorMolested By A ZoometteApr 26 • Walt BismarckLust SongApr 21 • Walt Bismarck👑❄️ Ice King ❄️👑Apr 20 • Walt Bismarck