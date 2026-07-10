The Walt Right

The Walt Right

The Walt Right
Music
Eye Of Newt
0:00
-4:37

Eye Of Newt

a love song
Walt Bismarck's avatar
Walt Bismarck
Jul 10, 2026

Discussion about this episode

User's avatar

Ready for more?

© 2026 Walt Bismarck · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture