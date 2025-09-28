MusicLady Love611×0:00Current time: 0:00 / Total time: -5:15-5:15Audio playback is not supported on your browser. Please upgrade.Lady LoveFor the girl reading thisWalt BismarckSep 28, 202561ShareTranscriptmade a gender-flipped version of White Knight for my femoid subscibersDiscussion about this episodeCommentsRestacksMusicOriginal songsOriginal songsSubscribeAuthorsWalt BismarckRecent EpisodesEye Of Newt6 hrs ago • Walt BismarckLake-ishJun 23 • Walt BismarckIt's A Dry HeatJun 14 • Walt BismarckIpecacMay 20 • Walt BismarckKatieMay 19 • Walt Bismarck and Katie O'ConnorMolested By A ZoometteApr 26 • Walt BismarckLust SongApr 21 • Walt Bismarck👑❄️ Ice King ❄️👑Apr 20 • Walt Bismarck