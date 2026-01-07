MusicRake-ish18511×0:00Current time: 0:00 / Total time: -5:23-5:23Audio playback is not supported on your browser. Please upgrade.Rake-ishAn Oral Culture Love SongWalt BismarckJan 07, 20261851ShareTranscriptDiscussion about this episodeCommentsRestacksMusicOriginal songsOriginal songsSubscribeAuthorsWalt BismarckRecent EpisodesLake-ish4 mins ago • Walt BismarckIt's A Dry HeatJun 14 • Walt BismarckIpecacMay 20 • Walt BismarckKatieMay 19 • Walt Bismarck and Katie O'ConnorMolested By A ZoometteApr 26 • Walt BismarckLust SongApr 21 • Walt Bismarck👑❄️ Ice King ❄️👑Apr 20 • Walt BismarckBlue CapriceMar 21 • Walt Bismarck