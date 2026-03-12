The Walt Right

The Walt Right

The Walt Right
Music
Dave Greene ("Jolene" Parody)
0:00
-3:14

Dave Greene ("Jolene" Parody)

Da mihi castitatem et continentiam, sed noli modo
Walt Bismarck's avatar
Walt Bismarck
Mar 12, 2026

The Walt Right is a reader-supported publication. To receive new posts and support my work, consider becoming a free or paid subscriber.

Discussion about this episode

User's avatar

Ready for more?

© 2026 Walt Bismarck · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture