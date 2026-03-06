MusicI 🖤Jews11×0:00Current time: 0:00 / Total time: -3:43-3:43Audio playback is not supported on your browser. Please upgrade.I 🖤JewsTsundere for the ChosenWalt BismarckMar 06, 20261ShareTranscriptDiscussion about this episodeCommentsRestacksMusicOriginal songsOriginal songsSubscribeAuthorsWalt BismarckRecent EpisodesThe Man Who Delivers The Goods8 hrs ago • Walt BismarckMy Little Zoomette <3Mar 4 • Walt BismarckSkinny JeansMar 3 • Walt BismarckIsabella's Insurance LessonMar 2 • Walt BismarckCyclus AeternusFeb 22 • Walt BismarckElsőszerelmemFeb 10 • Walt BismarckWalk-In ClosetFeb 9 • Walt Bismarck