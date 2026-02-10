The Walt Right

The Walt Right

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript

Elsőszerelmem

Natalia in mythum vertenda est
Walt Bismarck's avatar
Walt Bismarck
Feb 10, 2026

Go buy The Con today for only 14.88.

Discussion about this video

User's avatar

Ready for more?

© 2026 Walt Bismarck · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture