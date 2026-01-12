Monticello

MusicMonticello1331×0:00Current time: 0:00 / Total time: -3:28-3:28Audio playback is not supported on your browser. Please upgrade.MonticelloYou're only Red Pilled onceWalt BismarckJan 12, 2026133ShareTranscriptDiscussion about this episodeCommentsRestacksMusicOriginal songsOriginal songsSubscribeAuthorsWalt BismarckRecent EpisodesElsőszerelmem2 hrs ago • Walt BismarckWalk-In ClosetFeb 9 • Walt BismarckOrc CrusadeFeb 3 • Walt BismarckDwork CrusadeJan 30 • Walt BismarckWhat If Walt Died In The Hurricane?Jan 26 • Walt BismarckSynchronicJan 25 • Walt BismarckBluebeardJan 20 • Walt Bismarck