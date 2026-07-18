MusicLazy Boy411×0:00Current time: 0:00 / Total time: -5:59-5:59Audio playback is not supported on your browser. Please upgrade.Lazy BoyWalt BismarckJul 18, 202641ShareTranscriptDiscussion about this episodeCommentsRestacksMusicOriginal songsOriginal songsSubscribeAuthorsWalt BismarckRecent EpisodesEye Of NewtJul 10 • Walt BismarckLake-ishJun 23 • Walt BismarckIt's A Dry HeatJun 14 • Walt BismarckIpecacMay 20 • Walt BismarckKatieMay 19 • Walt Bismarck and Katie O'ConnorMolested By A ZoometteApr 26 • Walt BismarckLust SongApr 21 • Walt Bismarck