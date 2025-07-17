MusicHail Victory!21381×0:00Current time: 0:00 / Total time: -6:01-6:01Audio playback is not supported on your browser. Please upgrade.Hail Victory!Canticle for the Alt RightWalt BismarckJul 17, 20252138ShareDiscussion about this episodeCommentsRestacksMusicOriginal songsOriginal songsSubscribeAuthorsWalt BismarckRecent EpisodesIt's A Dry HeatJun 14 • Walt BismarckIpecacMay 20 • Walt BismarckKatieMay 19 • Walt Bismarck and Katie O'ConnorMolested By A ZoometteApr 26 • Walt BismarckLust SongApr 21 • Walt Bismarck👑❄️ Ice King ❄️👑Apr 20 • Walt BismarckBlue CapriceMar 21 • Walt BismarckGrifterMar 18 • Walt Bismarck