MusicPierce11×0:00Current time: 0:00 / Total time: -2:55-2:55Audio playback is not supported on your browser. Please upgrade.PierceIt’s the honest ones you want to watch out for.Walt BismarckJul 29, 20261ShareTranscriptMusicOriginal songsOriginal songsSubscribeAuthorsWalt BismarckRecent EpisodesArcady8 hrs ago • Walt BismarckCommendatoreJul 20 • Walt BismarckLazy BoyJul 18 • Walt BismarckEye Of NewtJul 10 • Walt BismarckLake-ishJun 23 • Walt BismarckIt's A Dry HeatJun 14 • Walt BismarckIpecacMay 20 • Walt Bismarck