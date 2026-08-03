The Welcome Man

MusicThe Welcome Man61×0:00Current time: 0:00 / Total time: -3:24-3:24Audio playback is not supported on your browser. Please upgrade.The Welcome ManWalt BismarckAug 03, 20266ShareTranscriptDiscussion about this episodeCommentsRestacksMusicOriginal songsOriginal songsSubscribeAuthorsWalt BismarckRecent EpisodesPierceJul 29 • Walt BismarckArcadyJul 29 • Walt BismarckCommendatoreJul 20 • Walt BismarckLazy BoyJul 18 • Walt BismarckEye Of NewtJul 10 • Walt BismarckLake-ishJun 23 • Walt BismarckIt's A Dry HeatJun 14 • Walt Bismarck