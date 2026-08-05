Birkenstocks

MusicBirkenstocks1×0:00Current time: 0:00 / Total time: -2:04-2:04Audio playback is not supported on your browser. Please upgrade.BirkenstocksStubborn as a muleWalt BismarckAug 05, 2026ShareTranscriptDiscussion about this episodeCommentsRestacksMusicOriginal songsOriginal songsSubscribeAuthorsWalt BismarckRecent EpisodesRide Or Die9 hrs ago • Walt BismarckMischling-Coded10 hrs ago • Walt BismarckCap'n19 hrs ago • Walt BismarckThe Welcome ManAug 3 • Walt BismarckPierceJul 29 • Walt BismarckArcadyJul 29 • Walt BismarckCommendatoreJul 20 • Walt Bismarck