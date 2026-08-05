Mischling-Coded

MusicMischling-Coded121×0:00Current time: 0:00 / Total time: -3:22-3:22Audio playback is not supported on your browser. Please upgrade.Mischling-CodedThey look huWhite to meWalt BismarckAug 05, 202612ShareTranscriptDiscussion about this episodeCommentsRestacksMusicOriginal songsOriginal songsSubscribeAuthorsWalt BismarckRecent EpisodesRide Or Die19 mins ago • Walt BismarckCap'n10 hrs ago • Walt BismarckThe Welcome ManAug 3 • Walt BismarckPierceJul 29 • Walt BismarckArcadyJul 29 • Walt BismarckCommendatoreJul 20 • Walt BismarckLazy BoyJul 18 • Walt Bismarck