MusicCap'n1×0:00Current time: 0:00 / Total time: -2:40-2:40Audio playback is not supported on your browser. Please upgrade.Cap'nWhere thoughts pretendWalt BismarckAug 05, 2026ShareTranscriptDiscussion about this episodeCommentsRestacksMusicOriginal songsOriginal songsSubscribeAuthorsWalt BismarckRecent EpisodesThe Welcome ManAug 3 • Walt BismarckPierceJul 29 • Walt BismarckArcadyJul 29 • Walt BismarckCommendatoreJul 20 • Walt BismarckLazy BoyJul 18 • Walt BismarckEye Of NewtJul 10 • Walt BismarckLake-ishJun 23 • Walt Bismarck