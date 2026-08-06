MusicGauche11×0:00Current time: 0:00 / Total time: -2:39-2:39Audio playback is not supported on your browser. Please upgrade.GaucheRIP to Gretel and Walt Right group chatWalt BismarckAug 06, 20261ShareTranscriptMusicOriginal songsOriginal songsSubscribeAuthorsWalt BismarckRecent EpisodesHierophant1 hr ago • Walt BismarckPeach Preserves3 hrs ago • Walt BismarckBirkenstocks7 hrs ago • Walt BismarckRide Or Die14 hrs ago • Walt BismarckMischling-Coded16 hrs ago • Walt BismarckCap'n24 hrs ago • Walt BismarckThe Welcome ManAug 3 • Walt Bismarck